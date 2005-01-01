Нафтогаз отреагировал на остановку решения Стокгольма по транзиту

Украинский Нафтогаз выразил надежду на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража после подачи контраргументов.

«Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса. Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контраргументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении», – отметили в компании, передает «Интерфакс».

В пресс-службе пояснили, что приказ апелляционного суда означает временную приостановку дальнейших действий Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома. В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

Ранее в четверг Газпром заявил, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту; в компании отметили, что это лишает украинский Нафтогаз оснований для попыток ареста активов российского газового гиганта за рубежом.

Так, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство Газпрома и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между Газпромом и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В Газпроме заявили, что не выплачивают 2,56 млрд долларов украинской компании, поскольку не уверены в их возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.