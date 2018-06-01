Нефть подешевела на рекордных данных по добыче в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз, отыгрывая статистику по рекордному уровню добычи сырья в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1% – до 77,48 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,24%, составив 66,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 млн баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.