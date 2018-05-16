Названы сроки передачи Минобороны проектов новейшего авианосца

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца 2018 года представит на рассмотрение в Минобороны несколько доработанных аванпроектов нового отечественного авианосца.

«ОСК дано поручение до конца года представить свои доработанные предложения на рассмотрение в Минобороны. Один из вариантов, в частности, предполагает постройку авианесущего корабля водоизмещением 75 тыс. тонн», – сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в случае положительного решения по одному из проектов техническое проектирование корабля и подготовка проектно-конструкторской документации могут начаться с 2019 года.

Собеседник добавил, что авианосец может быть заложен в 2021-2022 годах, а его строительство «по предварительным оценкам, продлится около 10 лет». Также он сообщил, что в госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы предусмотрено «начальное финансирование» по проекту создания нового авианосца.

В апреле ВМФ назвал одну из важнейших характеристик перспективного российского авианосца. В феврале сообщалось, что для ВМФ России построят новый авианесущий комплекс, который, как предполагается, будет нести на своем борту истребитель пятого поколения Су-57.

Новый российский авианосец построят в кооперации Севмаша и «Северной верфи». В августе 2017 года сообщалось, что начало строительства авианосца для ВМФ запланировано на 2025 год.