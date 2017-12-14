ВМФ назвал одну из важнейших характеристик перспективного российского авианосца

Перспективный авианосец для ВМФ России получит водоизмещение не меньше 70 тыс. тонн, заявил заместитель главнокомандующего флотом вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Флот считает, что с точки зрения экономического соотношения «цена – качество» легкие авианоцы нецелесообразно строить для Российской Федерации. Предпочтительнее строить авианосцы водоизмещением порядка 70 тыс. тонн, которые позволяют везти на своем борту большее количество летательных аппаратов», – передает его слова ТАСС.

В то же время технические характеристики и проект авианосца еще не разрабатывались. Только в ходе создания техпроекта будут определены необходимые технические характеристики.

«Уже сейчас ясно, что его водоизмещение составит порядка 70 тыс. тонн», – еще раз подчеркнул Бурсук.

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» из одноименной серии, пришедшей на смену авианосцам «Нимиц», имеет водоизмещение около 98 тыс. тонн. У авианосцев «Нимиц» водоизмещение составляет 101–106 тыс. тонн.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что новый авианосец не может быть меньше действующего «Адмирала Кузнецова» и больше американского «Нимица». В частности, отмечалось, что Россия не сможет превзойти потенциального противника числом, поэтому на авианосце должна быть конкурентоспособная авиагрупппа, для размещения которой требуется много места. От водоизмещения зависит в том числе количество самолетов и вертолетов, способных размещаться на корабле.

Строить корабли больше американских слишком дорого. В связи с этим отмечалось, что, скорее всего, водоизмещение составит около 75 тыс. тонн, как планировалось у последнего авианосца проекта 11437 – «Ульяновска».

В феврале сообщалось, что для ВМФ России построят новый авианесущий комплекс, который, как предполагается, будет нести на своем борту истребитель пятого поколения Су-57.

Уже официально известно, что новый российский авианосец построят в кооперации Севмаша и «Северной верфи».

В августе 2017 года сообщалось, что начало строительства авианосца для ВМФ запланировано на 2025 год.