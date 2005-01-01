Минкульт Франции признал Севастополь частью России

Министерство культуры Франции обозначило Севастополь как российский город. Отметка была сделана на карте официального сайта ведомства в рамках подготовки к международной акции «Ночь музеев-2018».

Сотрудники Министерства культуры Франции включили Севастопольский музей в список участников международной акции «Ночь музеев-2018», сообщает RT.

Соответствующая отметка была сделана на карте официального сайта ведомства. Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого был отмечен вместе с названиями и адресами других российских музеев-участников акции. На отметке есть справочная информация, сообщающая адрес музея: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация».

Ранее мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ заявил, что восхищен патриотизмом крымчан и уважает их решение вернуть регион в состав России.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.