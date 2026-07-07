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    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогуна. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня

    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США перед Анкориджем предложений
    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США перед Анкориджем предложений
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные дипломаты подтвердили приверженность ранее достигнутым с Вашингтоном договоренностям по урегулированию украинского кризиса, жестко осудив текущее вмешательство Запада в конфликт.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва по-прежнему готова обсуждать инициативы Вашингтона, передает РИА Новости. «Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие», – заявил дипломат.

    При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия категорически не приемлет вмешательства США в конфликт на Украине. По его словам, западная пресса ежедневно публикует данные о прямом американском участии в боевых действиях. Рябков добавил, что такая поддержка позволяет Киеву наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

    Дипломат отметил, что Вашингтон прекрасно осведомлен о позиции Москвы, а сигналы американскому руководству направляются максимально интенсивно. Он напомнил, что степень вовлеченности Запада и США в украинский кризис уже получила соответствующую оценку пресс-секретаря президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал озвученные на Аляске инициативы лишь предварительными предложениями.

    В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о согласии российской стороны с предложенной в Анкоридже программой урегулирования.

    Месяцем ранее российский министр разъяснил американскому коллеге мотивы ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    Комментарии (27)
    6 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп высмеял Мелони из-за совместной фотографии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал совместную фотографию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, снабдив ее шуточной подписью.

    На опубликованном снимке глава итальянского правительства запечатлена смотрящей на американского лидера, передает ТАСС. В комментарии к фотографии Трамп написал: «Необходим запрет на приближение».

    Ранее Мелони назвала полностью выдуманными заявления Трампа о просьбах сфотографироваться на саммите G7. Позже глава итальянского правительства резко раскритиковала американского лидера за ложь и предательство друзей. Вскоре политик выразила надежду на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло.

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    6 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США
    Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США
    @ BENJAMIN FANJOY/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал указаний главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино относительно ситуации с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира.

    Комментируя  на брифинге в Белом доме инцидент, американский лидер подчеркнул, что его действия ограничились просьбой, передает ТАСС. «Все, что я сделал, – это попросил о пересмотре [ситуации]. Поскольку не считал, что произошло нарушение», – сказал он.

    Трамп отдельно отметил, что не пытался влиять на решения руководства ФИФА. «Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», – заявил президент США.

    Ситуация вокруг Балогуна возникла на фоне решения ФИФА, принятого 5 июля, отсрочить его дисквалификацию, что позволило игроку выйти на поле в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. В свою очередь, Футбольная ассоциация Бельгии уже заявила о намерении оспорить это решение.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) резко осудил приостановку наказания американского нападающего.

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола.

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    6 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о скором мире на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп полагает, что завершение конфликта на Украине произойдет значительно раньше, чем в настоящее время принято думать.

    «Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    Соответствующее мнение глава государства озвучил в Вашингтоне в ходе беседы с журналистами на территории Белого дома.

    В апреле американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    До этого Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения боевых действий перед американскими военными. В конце прошлого года Кремль согласился с оценкой президента США о переходе переговоров в финальную фазу.

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    6 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп анонсировал обсуждение завершения конфликта на Украине на саммите НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на грядущей встрече стран Североатлантического альянса.

    Американский лидер намерен инициировать дискуссию о прекращении боевых действий, передает РИА «Новости». Выступая перед прессой в Белом доме, политик выразил уверенность в успешном разрешении текущего кризиса.

    «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать завершение конфликта на Украине. Я думаю, мы положим этому конец», – подчеркнул президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом анонсировал телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

    В середине прошлого месяца президент США пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

    Зимой Трамп выразил уверенность в возможности быстрого урегулирования ситуации.

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    6 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    Трамп: Москва и Киев выразили интерес к завершению конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп заявил о наличии настроя на урегулирование конфликта как в Москве, так и в Киеве. По словам президента США, соответствующие контакты продолжаются, а тема мирного процесса будет поднята на саммите НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает, что на урегулирование ситуации настроены как Россия, так и Украина, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

    «Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», – заявил американский лидер, комментируя текущую обстановку. Он также высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся четвертого июля, назвав его хорошим.

    По словам Трампа, желание завершить противостояние исходит и от украинской стороны. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский действительно заинтересован в скорейшем окончании конфликта. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

    Глава вашингтонской администрации добавил, что тема урегулирования будет подниматься на предстоящем саммите НАТО. Трамп выразил уверенность в том, что достичь мирных договоренностей удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили пути украинского урегулирования.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценках американского лидера в Белый дом.

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    6 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин обратил внимание на скромную рождаемость в Тульской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июля, провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Президент и глава региона говорили о низкой рождаемости в Тульской области и проектах по поддержке многодетных семей.

    Глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона в Кремле, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждалась демографическая обстановка и меры поддержки семей.

    «Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», – указал Путин. Губернатор подтвердил слова президента и сообщил, что власти активно работают над решением этой проблемы.

    Миляев отметил, что в регионе реализуется стратегия «Тульская область – территория семейного счастья». По его словам, руководство стремится закрепить в обществе образ многодетности и традиционных ценностей. Также ведется работа по улучшению городской среды, чтобы стимулировать жителей создавать семьи.

    Предыдущая двусторонняя встреча Путина и Миляева состоялась в августе 2024 года. Тогда обсуждались социально-экономическая ситуация, поддержка участников специальной военной операции и помощь в восстановлении Мариуполя. Кроме того, они регулярно видятся на заседаниях Совета по развитию спорта, где губернатор возглавляет профильную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с губернатором Тульской области.

    В мае российский лидер призвал руководителя Мордовии Артема Здунова работать над улучшением демографической ситуации.

    В конце прошлого года Владимир Путин признал недостаточность существующих мер поддержки рождаемости в стране.

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    6 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездка представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в российскую столицу по-прежнему актуальна, однако точный график их прибытия для проведения консультаций еще предстоит согласовать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Я не готов говорить о конкретных сроках, их приезд в Москву, как известно, стоит в повестке дня», – сказал дипломат на полях Международной школы ПИР-центра, передает ТАСС.

    Он добавил, что при необходимости согласование пройдет оперативно, а официальные уведомления последуют сразу после утверждения точного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил приезд американских переговорщиков после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил планы Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Россию в обозримом будущем.

    Предыдущий визит делегатов из США в Москву состоялся 22 января текущего года.

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    6 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Рябков заявил о ежедневных контактах Лаврова и Рубио

    Рябков: Лавров и Рубио ведут диалог ежедневно письменно и устно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте, диалог на рабочем уровне продолжается ежедневно, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на полях Международной школы ПИР-центра в Звенигороде.

    «Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем», – отметил дипломат, передает ТАСС.

    Ранее Лавров выразил обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины.

    До этого американский дипломат заявил о необходимости сохранения двустороннего диалога с Москвой.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

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    6 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Рябков заявил об отстраненной позиции США по украинскому урегулированию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон в настоящее время дистанцировался от процесса урегулирования ситуации на Украине, что оказывает серьезное влияние на общую международную обстановку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Соединенные Штаты сейчас занимают заметно отстраненную позицию в вопросе украинского урегулирования, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Это важный и серьезный момент, влияющий на общую обстановку», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что противники мирных договоренностей и те силы, которые пытаются их сорвать, стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности.


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    6 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Трампа слушать Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский лидер Дональд Трамп готов воспринимать информацию, которую доносит до него президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп открыт к получению информации от российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», – подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что у обоих лидеров есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время.

    По словам пресс-секретаря, недавний разговор политиков стал отличной возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы. Речь идет о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта, о чем ранее американскому президенту сообщил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

    Владимир Путин рассказал американскому коллеге об освобождении Константиновки в Донбассе.

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    6 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о реакции Трампа на эскалацию конфликта Белому дому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию конфликта на Украине в администрацию американского лидера.

    Журналист поинтересовался оценкой Трампа после того, как, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин сообщил ему о ставке Киева и европейских спонсоров на затягивание и эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», – заявил Песков.

    Также он отметил, что у Трампа достаточно последовательная позиция и что разговоры о смене его точки зрения не соответствуют действительности. По словам Пескова, американский лидер убежден в своем понимании происходящего на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Дональда Трампа воспринимать информацию от Владимира Путина о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта.

    Во время телефонного разговора 5 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование и подтвердили предпочтительность политико-дипломатического решения конфликта.

    Владимир Путин в разговоре с американским лидером подчеркнул освобождение Константиновки в Донбассе и заявил о намерении российской армии взять все укрепленные районы ВСУ.

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    7 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    «Победа» Путина украсила Овальный зал парламента Республики Сербской

    Подарок Путина стал украшением парламента Республики Сербской

    Tекст: Катерина Туманова

    Подаренная президентом России Владимиром Путиным литография «Победа» заняла почетное место в Овальном зале Народной скупщины Республики Сербской.

    «С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. <...> Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», – приводит ТАСС сообщение парламента страны в соцсети Х.

    Там сообщается, что литографию передали председателю парламента Ненаду Стевандичу во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года.

    Литографию создал в 1971 году коллектив студии имени Митрофана Грекова по мотивам картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова «Победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз. Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина. В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса.


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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

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    Россия отбила террористический наскок на севере Африки

    Западные пропагандистские источники утверждают, что российские войска потеряли боевой вертолет во время очередного эпизода противостояния с антиправительственными силами в одном из государств Африки. О чем идет речь и что на самом деле произошло на этот раз в этой бывшей французской колонии? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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