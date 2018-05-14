Французского мэра поразил патриотизм крымчан

Мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ заявил, что восхищен патриотизмом крымчан, и уважает их решение вернуть регион в состав России.

«Я восхищен вашим патриотизмом, который у вас в сердце, который у вас в глазах, эта любовь к вашему флагу. Приблизительно 50% французского населения имеет такой же взгляд на свой национальный флаг», – сказал Ле Диссэ на встрече с политиками Крыма, передает РИА «Новости».

Французский политик подчеркнул, что ему комфортно находиться на территории полуострова.

«Я свободный человек, и если намерен приехать в Крым, чтобы разделить между нашими народами какие-то определенные вещи, то никто не сможет мне это запретить», – отметил он.

Ле Диссэ также заявил, что уважает решение жителей Крыма провести референдум о воссоединении с Россией.



«Я считаю верным, что народ выразился в свободной манере, и если я здесь сегодня, я уважаю ваше решение, что Крым выбрал самостоятельно Россию», – сказал мэр.



По его словам, ограничивать права крымчан на свободу и выбор своей территориальной принадлежности нельзя.



«Когда мы гуляем по Евпатории, то видим счастливых людей. Для крымчан все будет хорошо», – отметил Ле Диссэ.

Французский политик подчеркнул, что ему комфортно находиться на территории полуострова.

«Я свободный человек, и если намерен приехать в Крым, чтобы разделить между нашими народами какие-то определенные вещи, то никто не сможет мне это запретить», – отметил он.

Ле Диссэ добавил, что ему не страшны санкции из-за поездки в Крым. «Я свободен делать то, что я могу. Санкции это что я больше не смогу ехать в Украину, а я туда и не еду. Разве это санкции?», – сказал политик.

Он также подчеркнул, французские дети могут отдыхать в Крыму беспрепятственно. «У нас есть возможности для различных действий, поскольку мы заключили соглашение. Нет никаких причин, чтобы это не осуществить. Действительно, французские дети могу приехать в город Евпатория на оздоровление. Нет никаких причин, чтобы этому препятствовать», – отметил мэр.



В свою очередь глава администрации Евпатории Андрей Филонов предложил французской стороне изучить возможность обмена опытом в развитии детского туризма.

«Евпатория как всероссийская детская здравница много уделяет внимания вопросу детского развития в образовании и воспитании. Нам было бы интересно сделать совместный проект в части обмена опытом, методологией образования детей раннего возраста. Например, это мог бы быть какой-то центр развития ребенка раннего возраста, который мы создадим совместно», – заявил Филонов.

Французская делегация находится в Крыму с трехдневным визитом, подписано соглашение между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян.