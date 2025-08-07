Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».4 комментария
Крупнейший за 76 лет лесной пожар во Франции охватил 16 тыс. гектаров
На юге Франции продолжает распространяться крупнейший за 76 лет лесной пожар, охвативший 16 тыс. гектаров и вынудивший эвакуировать сотни местных жителей.
Крупнейший лесной пожар на юге Франции продолжает распространяться, передает РИА «Новости».
«Сейчас подтверждена площадь 16 тыс. гектаров. Огонь распространяется более медленно, несмотря на то что его кромка достигает 90 километров. На данный момент пожар не локализован», – заявил начальник пожарно-спасательной службы Кристоф Маньи в эфире телеканала BFMTV.
По словам Маньи, борьба с огнем осложняется густой растительностью и сложным рельефом местности, однако пожарные надеются остановить распространение пламени уже днем четверга. Власти департамента Од, где бушует пожар, также подтвердили, что огонь распространяется медленнее, но ситуация остается сложной.
Пожар начался во вторник и за сутки охватил 16 тыс. гектаров, что делает его самым масштабным с 1949 года. По данным французской метеослужбы, дым от пожара виден даже из космоса. Распространению огня способствуют жара, сильный ветер и низкая влажность воздуха.
Для тушения пожара задействованы более 2,1 тыс. пожарных, авиация и военные подразделения. В результате трагедии уже погиб один человек, трое числятся пропавшими без вести. Пострадали два местных жителя и 11 пожарных, уничтожено порядка 40 машин и повреждено 36 домов. Сотни людей были эвакуированы.
Ранее сообщалось, что лесной пожар во Франции стал крупнейшим за последние 20 лет.
