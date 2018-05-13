En+ наняла экс-помощника Трампа для защиты от санкций США

Российская компания En+ Group наняла Брайана Ланзу, экс-помощника главы американского государства Дональда Трампа, для защиты своих интересов в США, сообщают СМИ.

En+ Group заключила с Ланзой и его компанией Mercury Public Affairs контракт, по которому экс-помощник Трампа должен осуществлять лоббисткую деятельность, чтобы частично или полностью вывести En+ из-под действия санкций США.

При этом Ланза будет представлять интересы руководства En+, но не Олега Дерипаски, который является ее крупнейшим акционером, передает ТАСС со ссылкой на CNN.