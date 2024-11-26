Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.0 комментариев
Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»
Новый дрон «Горыныч 2.0» прошел испытания с огнеметом в Крыму
Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон «Горыныч 2.0» с огнеметом, который может выбрасывать мощную струю зажигательной смеси и применять ее многократно, включая разминирование и повреждение оптоволоконных каналов.
Центр компетенций «Крымский беспилотник» при поддержке «Барс-Сармат» завершил испытания нового дрона с огнеметом «Горыныч 2.0», сообщает ТАСС.
Испытания прошли успешно, а устройство предназначено для множества целей, включая поражение дронов со связью «Старлинк» и повреждение оптоволоконных каналов.
Основатель центра Виталий Романов пояснил, что модель «Горыныч 2.0» разрабатывалась крымскими специалистами несколько месяцев. Дрон способен выбрасывать мощную струю зажигательной смеси, а применение огнемета возможно многократно. Дроны можно заполнять различными смесями, что расширяет их функциональность.
Среди возможностей использования дрона – разминирование, плановый поджог поверхности, а также атакующие действия против стационарных и мобильных объектов. По словам Романова, улучшение технических характеристик и носителя устройства увеличивает спектр применения дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета; беспилотник-«дракон» станет разочарованием для ВСУ; беспилотник, способный поражать цели из огнемета, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).