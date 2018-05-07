Новые санкции США ударили по американскому бизнесу больнее, чем по Дерипаске

Вашингтон принял решение о переносе вступления в силу санкций в отношении «Русала» на более поздний срок в результате переговоров американских компаний с властями США, считает президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Я думаю, скорее, это (перенос сроков – прим. ВЗГЛЯД) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве [США]. Думаю также, что и отдельно компании обращались», – приводит его слова РИА «Новости».

Родзянко рассказал, что одна из компаний в Вашингтоне рассказывала им о потенциальном ущербе от санкций против «Русала», отмечая, что урон «может быть довольно существенным». «Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе», – сказал Родзянко, отметив, что только у одной компании потери могут составить около 1 млрд долларов.

В то же время он отметил, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении «Русала» в сумму от 8 до 10 млрд евро. «Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о «добрых людях», которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель – это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с «Русала». Раньше он таких заявлений никогда не делал!» – подчеркнул Родзянко.

По его словам, новые санкции против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Он, в частности, отметил, что самым продаваемым в США автомобилем является «грузовичок Ford F150», для производства которого используется много алюминия. «Если «Русал» не будет поставлять этот металл в Америку – а «Русал» был вторым после канадских компаний источником алюминия в США, – то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон», – подчеркнул он.

«Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске», – добавил Родзянко.

В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США. После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах.