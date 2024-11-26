Ростех разработал чип-резисторы для космоса

Ростех создал чип-резисторы для замены зарубежных в космосе и авиации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» разработал ультраточные чип-резисторы, которые могут быть использованы в космической и авиационной технике, передает ТАСС.

Новая электронно-компонентная база (ЭКБ) сможет заменить зарубежные аналоги, среди которых есть продукция американских производителей. Эти изделия отличаются высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что делает их крайне надежными в экстремальных условиях.

Как пояснили в Ростехе, новые чип-резисторы отличаются низким температурным коэффициентом сопротивления, составляющим всего 5 ppm на градус Цельсия. Они могут функционировать в температурном диапазоне от -55 до +100 градусов. Разработка технологии и макетных образцов была проведена НИИ электронно-механических приборов, который также входит в структуру «Росэлектроники».

Комбинированная тонкопленочная резистивная структура новых чип-резисторов делает их пригодными для использования в радиоэлектронной аппаратуре, системах связи и навигации, требующих сверхмалых габаритов и повышенной надежности. Генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев сообщил о начале внедрения технологии в производство. Он отметил, что отечественные чип-резисторы способны заменить продукцию таких компаний, как американская Vishay, которые испытывают трудности с поставками из-за текущей геополитической обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех показал испытания электроприбора для космоса, холдинг «Росэлектроника» Ростеха передал первые маркировочные огни для линий электропередачи в глиссад-зоны аэродромов, которые заменили зарубежные аналоги и превосходят их по энергоэффективности, а также «Росэлектроника» передал заказчику первую партию измерителей параметров трансформаторных подстанций для мобильных электротехнических лабораторий.