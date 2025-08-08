Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Уточнена сумма похищенного из отделения почты в Москве
Прокуратура: Отделение почты в Москве ограбили на 4,8 млн рублей
При разбойном нападении на столичное почтовое отделение злоумышленники похитили около 4,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре города в пятницу.
По предварительным данным, грабители забрали около 4,8 млн рублей, они угрожали персоналу отделения предметом, похожим на пистолет, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу утром двое неизвестных в масках ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу. Изначально сообщалось, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.