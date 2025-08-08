Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
Минздрав сообщил о шести пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
В результате обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика шесть человек получили травмы, при этом пять пострадавших были доставлены в больницы.
Обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика произошел в 17.45 мск, передает РИА «Новости». В результате происшествия шесть человек получили травмы средней и легкой степени тяжести, пять из них были госпитализированы для прохождения обследований.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам: «По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех – состояние средней и легкой степени тяжести».
На месте аварии работают бригады скорой помощи. Координацию медицинской помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога.