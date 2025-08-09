Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?6 комментариев
Экстренное заседание СБ ООН по Ближнему Востоку перенесли на 10 августа
Совет Безопасности ООН проведет экстренное обсуждение ситуации на Ближнем Востоке утром 10 августа после консультаций с членами организации.
«После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10.00 утра (17.00 мск)», – приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.
До этого в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о запросе на экстренное совещание от Палестины и ряда других стран из-за опасений крупномасштабной военной операции, которую затеял Израиль в секторе Газа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.