    9 августа 2025, 04:51 • Новости дня

    Экстренное заседание СБ ООН по Ближнему Востоку перенесли на 10 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет Безопасности ООН проведет экстренное обсуждение ситуации на Ближнем Востоке утром 10 августа после консультаций с членами организации.

    «После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10.00 утра (17.00 мск)», – приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.

    До этого в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о запросе на экстренное совещание от Палестины и ряда других стран из-за опасений крупномасштабной военной операции, которую затеял Израиль в секторе Газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (6)
    7 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН из-за ситуации с Додиком

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, сообщили в миссии Панамы, председательствующей в августе в Совбезе.

    Заседание состоится в четверг в 22.00 мск, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Додик назвал решение ЦИК о досрочных выборах и отзыве его мандата очередной «чушью из Сараево».

    Ранее Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Апелляционная коллегия суда Боснии и Герцеговины подтвердила вынесенный приговор. Москва заявила, что намерена прибегнуть к политическим средствам для предотвращения обострения ситуации в Боснии и Герцеговине.

    Комментарии (2)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 07:42 • Новости дня
    Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме
    Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На церемонии памяти в Хиросиме, посвященной 80-летию трагедии, в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не прозвучало упоминание Соединенных Штатов, нанесших ядерный удар по этому японскому городу.

    Гутерриш не упомянул США в своем послании, посвященном 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, передает РИА «Новости».

    Текст обращения был зачитан на японском языке заместителем генсека ООН Идзуми Накамицу на траурной церемонии, транслировавшейся по телевидению и в интернете.

    Также мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба не упомянули страну, осуществившую атомную атаку. В мероприятии участвовали японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также жители города и их семьи, пережившие трагедию.

    В среду, 6 августа, в мире отмечают День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Исполнилось 80 лет со дня ядерного удара США по Хиросиме.

    В 2024 году недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, на предвыборных дебатах он прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН в защиту Гуцул

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав решение молдавских властей несправедливым.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает ТАСС. Москалькова в своем обращении заявила, что считает приговор Гуцул грубым нарушением закона и принципа справедливости.

    В Telegram Москалькова подчеркнула: «Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул – считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости». Она также отметила, что, по ее мнению, приговор свидетельствует о попрании верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма.

    Москалькова призвала Верховного комиссара ООН защитить права Евгении Гуцул в связи со сложившейся ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами.

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе

    Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Газе пройдет девятого августа

    Tекст: Денис Тельманов

    По запросу нескольких государств назначено обсуждение ситуации в секторе Газа, заседание назначено на девятое августа с возможным началом в 15:00.

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится девятого августа, передает ТАСС. Инициатива проведения заседания поступила от ряда стран, выразивших обеспокоенность обстоятельствами в регионе.

    Дипломатический источник сообщил журналистам, что мероприятие может начаться в 15:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы по ситуации в Газе и возможные шаги по урегулированию обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    В ООН прокомментировали ситуацию с Додиком в БиГ

    ООН призвала политические группы в БиГ обеспечить верховенство закона из-за Додика

    Tекст: Денис Тельманов

    Организация Объединенных Наций на фоне решения об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика выступила с призывом к взаимодействию в стране.

    ООН выступила с призывом к сотрудничеству всех групп ради обеспечения верховенства закона в связи с ситуацией вокруг Милорада Додика, передает РИА «Новости».

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге отметил: «Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране».

    Решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины об отзыве мандата у Додика было принято единогласно и вступит в силу после окончания срока обжалования через один-два месяца.

    В четверг, 7 августа, Совет Безопасности ООН по запросу России проведет закрытые консультации, одной из тем которых станет ситуация вокруг Додика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика.

    Милорад Додик назвал решение ЦИК БиГ о досрочных выборах и отзыве его мандата очередной «чушью из Сараево».

    Комментарии (38)
    7 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящем заседании СБ ООН по Додику и Гуцул

    Совбез ООН рассмотрит преследование Додика и Гуцул на закрытом заседании

    Tекст: Денис Тельманов

    В четверг на закрытом заседании по инициативе России члены Совета Безопасности ООН обсудят преследование Милорада Додика и Евгении Гуцул.

    Совбез ООН обсудит ситуацию с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика, передает ТАСС.

    Заседание пройдет в закрытом формате по запросу России. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии – Евгении Гуцул».

    Вопросы включат обстоятельства уголовных дел и позицию России по защите представителей национальных меньшинств и автономий. Ожидается обсуждение возможных международных мер и реакций на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул несправедливым и заявила о нарушении закона при его вынесении. Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить Евгению Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор». Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Названы расходы Израиля на возможную оккупацию Газы

    WSJ посчитала ежегодные расходы Израиля на предполагаемую оккупацию Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа может потребоваться около двух процентов ВВП Израиля без учета восстановления инфраструктуры.

    Как отмечает издание The Wall Street Journal, профессор экономики Еврейского университета Эстебан Клор подсчитал, что полная оккупация сектора Газа обойдется бюджету Израиля примерно в 35 млрд шекелей ежегодно.

    Основные траты предполагается направить на содержание военного контингента Армии обороны Израиля, административного аппарата и гражданских служб в анклаве.

    Эксперт подчеркивает, что в текущем бюджете Израиля нет свободных средств для подобных расходов, и их невозможно найти быстро. Эти оценки не учитывают необходимые траты на восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа.

    Клор указал: «Оккупируя Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь двух миллионов жителей анклава». По его мнению, обеспечение палестинцев продовольствием, здравоохранением и образованием ляжет на плечи израильских властей, при этом экономика Газы сейчас практически уничтожена и не позволит покрыть расходы за счет местных налогов.

    В публикации отмечается, что для поддержания порядка потребуется большой израильский воинский контингент из-за враждебного отношения местных жителей. Однако военные сложности в захвате анклава минимальны, так как сейчас Израиль контролирует около 75% территории.

    Ранее портал Ynet сообщил, что политическое руководство страны близко к принятию решения о полной оккупации Газы в условиях провала переговоров с ХАМАС по освобождению заложников, однако военное командование выступает против. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о планах оккупации, а решение зависит от израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия, созданные Израилем для ограничения гуманитарной помощи в секторе Газа, равными военному преступлению.

    Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию Израиля с ХАМАС на фоне тупика в переговорах по освобождению заложников. Приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о решении провести оккупацию сектора Газа для давления на радикальное движение.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в использовании нестабильности на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 20:41 • Новости дня
    ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президентов России и США, сообщила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле.

    Трембле заявила на брифинге, что такой запрос пока не поступал и вопрос о проведении саммита не обсуждался, передает ТАСС.

    «На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», – сказала она.

    Она также подчеркнула, что двери ООН «всегда открыты» для диалога между странами и для содействия международным переговорам. Трембле добавила, что организация всегда поощряет диалог и надеется на прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине согласно Уставу ООН.

    Напомним, в качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    6 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    WAM: Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудят торговлю, инвестиции и энергетику

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян намерен рассмотреть развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    В четверг президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совершит официальный визит в Россию, передает ТАСС.

    По данным WAM, стороны намерены рассмотреть развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

    Как отмечается в заявлении, опубликованном эмиратским информационным агентством WAM, президент ОАЭ планирует обсудить с российским лидером различные аспекты стратегического партнерства между странами. Особое внимание будет уделено углублению взаимодействия в экономической, торговой, инвестиционной и энергетической областях.

    Ранее Кремль анонсировал переговоры президента России Владимира Путина с главой ОАЭ Аль Нахайяном.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    Число погибших от голода в Газе достигло 193 человек

    Минздрав Газы сообщил о 193 жертвах голода

    Tекст: Евгения Караваева

    Потери среди населения сектора Газа от голода увеличились, включая 96 детей, а за последние сутки зарегистрированы новые случаи смертей от недоедания.

    Общее число умерших от голода в Газе достигло 193 человек, передает ТАСС со ссылкой на национальный Минздрав. Среди погибших – 96 детей.

    С 2 марта 2025 года международная гуманитарная помощь в Газу не поступает. По решению Израиля все контрольно-пропускные пункты остаются закрытыми. Продовольственная помощь распределяется только через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, который контролируют Израиль и США.

    В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прекратив режим прекращения огня, действовавший с января. Переговоры при участии Катара, Египта и США не привели к согласию по условиям нового перемирия.

    Ранее сообщалось что число умерших от голода в Газе накануне достигло 180 человек.

    ВВС Канады впервые сбросили помощь жителям сектора Газа.

    В среду в центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Грузовик с гумпомощью опрокинулся на людей в Газе

    Грузовик с гумпомощью опрокинулся на людей в Газе, погибли 20 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.

    Инцидент произошел в ночь на среду в центральной части сектора Газа, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы местных властей, грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на собравшихся за продовольствием людей, в результате чего погибли 20 человек и десятки получили ранения.

    Власти Газы заявили, что причиной трагедии стали действия израильских военных, которые направили транспорт с гуманитарной помощью по разрушенным дорогам.

    По утверждению представителей сектора Газа, маршрут следования был небезопасным, поскольку дороги подвергались неоднократным бомбардировкам и не были пригодны для передвижения грузового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Более 10 человек погибли при стрельбе возле центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Во Франции возбудили дело после угроз Макрону от раввина

    Правоохранительные органы Франции начали расследование после угроз Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Французские правоохранители инициировали расследование после появления в YouTube видеоролика, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщило Agence France-Presse (AFP).

    Расследование было начато после появления видеоролика на YouTube, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает ТАСС.

    Власти указали, что инцидент квалифицирован как угроза убийством в адрес главы государства. Раввин, предположительно находящийся в Израиле, выступил на французском языке с резкой критикой в адрес Макрона, выражая свое недовольство решением признать Государство Палестина.

    AFP сообщает, что следствие поручили бригаде уголовного розыска судебной полиции Парижа. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо обратил внимание на видеозапись, после чего прокуратура оперативно инициировала проверку и дальнейшие процессуальные действия.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью».

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, отметив, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Гутерриш призвал Израиль соблюдать решение Международного суда ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Позицию Гутерриша озвучила его заместитель представителя Стефани Трембле, передает ТАСС. Она напомнила, что 19 июля 2024 года Международный суд обязал Израиль прекратить новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с палестинских территорий, включая сектор Газа и Западный берег с Восточным Иерусалимом.

    Гутерриш подчеркнул, что устойчивого решения конфликта невозможно достичь без прекращения незаконной оккупации и реализации принципа двух государств.

    «Устойчивого решения этого конфликта не будет без прекращения этой незаконной оккупации и достижения жизнеспособного решения на основе принципа двух государств», – процитировала Трембле Гутерриша.

    Она также заявила, что, по мнению ООН, Газа является и должна оставаться неотъемлемой частью палестинского государства.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    Германия из-за ужесточения действий Израиля на палестинской территории приостановила поставки оружия Тель-Авиву. Также Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции выступил с резким осуждением расширения военной операции Израиля в Газе, потребовав немедленного прекращения боевых действий и возвращения к переговорам о двухгосударственном урегулировании.

    МИД Турции резко высказался против решения Израиля о расширении военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    В официальном заявлении турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Израиль «немедленно прекратить реализацию своих военных планов, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении палестинской проблемы».

    В документе отмечается: «Мы самым решительным образом осуждаем решение Израиля расширить военную операцию в Газе, которая представляет собой новый этап его экспансионистской политики в регионе». Турецкая сторона подчеркивает, что каждое действие правительства Нетаньяху, направленное на продолжение геноцида палестинцев и расширение оккупации, наносит сильный удар по международному миру и безопасности, а также усугубляет гуманитарный кризис.

    МИД Турции заявляет, что установить прочный мир на Ближнем Востоке возможно только при соблюдении международного права, дипломатии и защите основных прав человека. Анкара настаивает на немедленном прекращении огня и начале переговоров по двухгосударственному решению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в Газе. Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
