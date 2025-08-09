Экстренное заседание СБ ООН по Ближнему Востоку перенесли на 10 августа

Tекст: Ирма Каплан

«После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10.00 утра (17.00 мск)», – приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.

До этого в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о запросе на экстренное совещание от Палестины и ряда других стран из-за опасений крупномасштабной военной операции, которую затеял Израиль в секторе Газа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.