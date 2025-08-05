В ООН указали на близость действий Израиля к преступлению против человечности.

Tекст: Ирма Каплан

«Отказ мирным жителям в доступе к продовольствию может быть равносилен военному преступлению, а также потенциальному преступлению против человечности», – сказано в обращении Тюрка на сайте организации.

Верховный комиссар ООН отметил, что видео истощенных израильских заложников потрясают не меньше умирающих в Газе от голода детей, поэтому Международный комитет Красного Креста должен немедленно оказать им помощь.

«Я неоднократно повторял, что заложники и все незаконно задержанные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. С лишенными свободы следует обращаться гуманно, и они ни в коем случае не должны использоваться в качестве разменной монеты», – напомнил он.

Тюрк заявил, что третьим странам следует воздерживаться от содействия нарушениям международного права любой из сторон конфликта, но использовать все возможные рычаги воздействия для предотвращения и прекращения таких нарушений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Израиле заявили, что приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приняли решение об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение ХАМАС.