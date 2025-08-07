Вице-председатель ЕК сравнила действия Израиля в Газе с геноцидом

Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Вице-председатель ЕК Рибера сравнила действия Израиля в Газе с геноцидом
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа, подчеркнув их опасное сходство с геноцидом.
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что действия Израиля в секторе Газа очень похожи на геноцид, передает РИА «Новости». Она отметила, что Еврокомиссия как институт ранее не использовала термин «геноцид» в отношении Израиля, однако нынешняя ситуация вызывает серьёзные опасения.
В интервью изданию Politico Рибера подчеркнула: «Мы видим, как конкретное население подвергается нападениям, убийствам и обречено на голодную смерть. Конкретное население оказалось взаперти, не имея крова, который уничтожается, без еды, воды и лекарств, к которым запрещен доступ, подвергается бомбардировкам и обстрелам, даже когда пытается получить гуманитарную помощь. Никакой гуманности нет, и свидетели не допускаются».
Рибера добавила, что если происходящее в Газе не является геноцидом, то «очень похоже на определение, используемое для его обозначения». Она также обратила внимание на то, что «то, что… было сказано и сделано израильскими властями, выходит далеко за рамки международного права».
По мнению вице-председателя Еврокомиссии, Евросоюзу следует рассмотреть возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем, которое лежит в основе торгово-экономических связей сторон. Рибера предложила государствам, не поддерживающим такую меру, воздержаться от голосования, чтобы позволить большинству принять решение быстрее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по Газе, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли во время стрельбы у центра гуманитарной помощи в секторе Газа. ООН обратились с просьбой официально признать сектор Газа зоной голода.