В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе
Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Газе пройдет девятого августа
По запросу нескольких государств назначено обсуждение ситуации в секторе Газа, заседание назначено на девятое августа с возможным началом в 15:00.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится девятого августа, передает ТАСС. Инициатива проведения заседания поступила от ряда стран, выразивших обеспокоенность обстоятельствами в регионе.
Дипломатический источник сообщил журналистам, что мероприятие может начаться в 15:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы по ситуации в Газе и возможные шаги по урегулированию обстановки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.