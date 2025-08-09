Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером

Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?6 комментариев
Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером
Впервые за всю историю государства российский президент официально посетит Аляску, что станет уникальным событием в истории двусторонних отношениях России и США.
Предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску станет первым эпизодом, когда российский лидер посетит этот американский штат, передает РИА «Новости».
Ранее российские руководители посещали другие регионы США. В советское время Соединенные Штаты посещали Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин, однако ни один из них не был на Аляске.
По данным открытой американской статистики, каждый десятый американец не покидает пределы своего штата в течение жизни, а на Аляске бывали 12% жителей США.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента страны, посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Владимир Путин ранее бывал в Нью-Йорке и штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн, но не на Аляске. Последний визит Путина в США датируется 2015 годом.
Три раза в США бывал Михаил Горбачев, Борис Ельцин – пять раз. На посту премьера Виктор Черномырдин четырежды гостил в Америке, один раз – Сергей Степашин, один – Михаил Касьянов.
Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.
Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.
В Кремле информацию о встрече Путина и Трампа на Аляске подтвердили.