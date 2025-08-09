Минздрав КБР сообщил о 12 пострадавших при ЧП на канатной дороге в Нальчике

Tекст: Ирма Каплан

«В республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них шестеро были госпитализированы», – сказано в посте.

О состоянии госпитализированных в Минздраве сообщили, что у пятерых пациентов оно средней тяжести. Один – в тяжелом состоянии в операционном зале. Для него запросили телемедицинскую консультацию с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

Поздним вечером пятницы Минздрав республики уточнил, что в результате обрыва канатной дороги в Нальчике четверым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь на месте, восемь человек были доставлены в РКБ, из которых шестеро госпитализированы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в курортной зоне Нальчика 8 августа оборвалась канатно-кресельная дорога. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что по предварительным данным, травмированы пять человек. Позже оказалось, что получили травмы не меньше шести человек, их госпитализировали.