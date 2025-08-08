Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Глава КБР назвал число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
Глава КБР Коков: При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
В результате обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика пострадали, по предварительным данным, пять человек, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
«По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте», – написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудниками Центра медицины катастроф оказывается необходимая помощь, пострадавших перевозят в больницу.
Региональное ГУ МЧС в Telegram-канале уточняет, что на текущий момент эвакуировано десять человек, среди которых одна пострадавшая женщина. Эвакуация людей с подъемника продолжается, работают экстренные службы.
Напомним, в пятницу канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика.