Дачникам пригрозили уголовным делом за выращивание могильника
Гармала обыкновенная, известная как могильник, попала в перечень содержащих наркотические или психотропные вещества растений, поэтому умышленное или случайное выращивание на дачном участке десяти и более кустов может грозить уголовным наказанием.
Выращивание более десяти кустов этого растения на дачном участке теперь считается крупным размером и карается по статье 231 УК России, предусматривающей до двух лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
За выращивание от ста кустов могильника предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
Если у дачника найдут менее десяти кустов, ответственность наступает по КоАП: штраф от трех до пяти тыс. рублей или административный арест до 15 суток для граждан, для юридических лиц – штраф от 100 до 300 тыс. рублей.
Также в перечень запретных растений попали ипомея трехцветная и турбина щитковидная, для которых действуют такие же правила.
Могильник является ядовитым дикорастущим многолетним растением, в цветке которого содержатся алкалоиды. В России встречаются два из шести его видов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Бурякова предупреждала садоводов и дачников о штрафах до 300 тыс. рублей за розы и мимозы на участках, вплоть до уголовной ответственности.