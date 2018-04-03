Кремль отреагировал на отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию с отказом Екатеринбурга от прямых выборов мэра, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, был ли федеральный центр в курсе законопроекта об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и «поддерживает ли Кремль вектор на сворачивание демократических процедур».

Напомним, во вторник депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.

Отменить прямые выборы главы Екатеринбурга ранее предложил губернатор области Евгений Куйвашев.