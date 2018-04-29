Пассажирам с билетами разрешили лежать на полу московских аэропортов

Подмосковный Минтранс уточнил правила поведения в столичных аэропортах, в частности, отметив, что запрет лежать на полу и скамейках не распространяется на людей с авиабилетами.

«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В пятницу сообщалось, что общероссийское объединение пассажиров обратилось к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить новые правила поведения в московских аэропортах.

Правила, принятые Думой Московской области на этой неделе, запрещают посетителям аэропортов, в частности, ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. За это должен был взиматься штраф в 100 рублей. Также запрещается слушать музыку без наушников, бежать по эскалатору.