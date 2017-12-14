Советники Трампа признались в отсутствии у США стратегии по Сирии

Даже после решения американского президента Дональда Трампа о нанесении по Сирии ракетных ударов у США нет никакой долгосрочной стратегии на ближневосточном направлении, пишет The Washington Post со ссылкой на близких к главе государства советников.

Трамп, «похоже, находится в том же положении, что и после атаки на Сирию в апреле прошлого года», отмечается в статье WP.

Отсутствие четкой стратегии в Сирии осложнило дискуссии в Белом доме. По информации издания, Трамп выступил в качестве противника тотального вмешательства США во внутренние дела других государств и «поклялся выйти из ближневосточной заварухи», подчеркнув, что они стоили Америке жизней и денег.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Однако это не помешало американскому президенту Дональду Трампу провозгласить атаку «идеально исполненной», а Пентагону – заявить, что все цели, намеченные при ударе в Сирии, якобы успешно поражены.

Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США. По мнению экспертов, расклад сил на Ближнем Востоке начинает меняться в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему ракетный удар по Сирии стал поражением для США.