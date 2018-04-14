Эксперт: Расклад сил на Ближнем Востоке начинает меняться в пользу России

«Это был эпатаж, чисто символическая бомбежка, призванная показать, что наши западные партнеры – не «бумажные тигры». Но они на самом деле лишний раз подчеркнули, что они – «бумажные тигры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Караганов, комментируя американскую бомбардировку Сирии.

«Они хотели показать свою решимость и остановить наступление войск Асада. Но понимаете, когда в 1999 году они гораздо более решительно бомбили Белград, Югославию, поскольку тогда не было российского фактора. Запад тогда показывал, что вот, мы господствуем. Но после этого прошло почти 12-15 лет поражений, позиции Запада чудовищно быстро ослабели. Сейчас они пытаются каким-то образом остановить нарастание ощущения, что они проигрывают, хотя они проигрывают», – сказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в кулуарах 26 ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Американцы, Запад увидели, что его пятисотлетнее военное превосходство уходит, и это самая главная причина, а на военном превосходстве зиждилось и превосходство экономическое, политическое, моральное, культурное и так далее. В этом скрывается подоплека удара по Сирии», – уверен Караганов, добавивший, что он и в момент избрания Дональда Трампа на пост президента предупреждал, что ему не дадут проводить свою собственный курс в отношении России, поскольку американская политика на этом направлении имеет глубочайшие корни».

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике, полковник СВР в отставке, бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков заявил газете ВЗГЛЯД: «Американцам необходимо было что-то сделать и сделать сейчас. Если разбирательство в городе Дума вдруг привело бы к отрицательным для них результатам, это означало бы полную потерю лица».

«Это был сугубо демонстративный удар. США и их союзники так, по крайней мере, выполнили свое обещание наказать Асада, но таким образом, чтобы не нанести при этом серьезного ущерба, тем более не затронуть Россию», – пояснил Безруков.

На ход гражданской войны в Сирии американский удар уже не может повлиять, полагает он. «Практически Асад выиграл войну на своей территории. Это абсолютно символично, это просто доказывает всем остальным, что ситуацию при правильной политике и правильных союзниках, каким является Россия, можно переломить в свою пользу, хотя война казалась уже проигранной. Это пример для всего Ближнего Востока и остальных стран, пример того, что Россия – единственный серьезный, правильный, так сказать, союзник, который выполняет свои обязательства. Это важный признак того, что на Ближнем Востоке соотношение сил значительно меняется». Кроме того, успех сирийских ПВО в борьбе с воздушным ударом доказывает высокий уровень российских вооружений, признал эксперт.

«Впрочем, престиж российского оружия и так уже достаточно высок. Покупатели прекрасно знают о способности наших вооружений. Думаю, с этим все в порядке», – сказал Безруков.

Политолог не исключает новых военных ударов США по региону, в том числе и по соседнему Ирану. «Стратегическая направленность Трампа и его ближнего окружения на конфронтацию с Ираном уже очевидна. Она вряд ли изменится. Это уже не риторика. Они реально считают, что с Ираном надо что–то делать и к этому же их подталкивают союзники – Израиль и Саудовская Аравия», – подытожил эксперт.