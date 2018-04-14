Пентагон сам себя запугал реакцией России на удары по Сирии

После ударов США, Британии и Франции по Сирии Россия инициирует «масштабную кампанию по дезинформации», заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

По его словам, удары США, Великобритании и Франции в Сирии были призваны доставить «четкое послание» президенту страны Башару Асаду и не допустить последующего использования в стране химического оружия, передает ИноТВ со ссылкой на Times of Israel.

Мэттис призвал «все цивилизованные страны срочно объединиться», чтобы положить конец гражданскому конфликту в Сирии с помощью Женевских переговоров под эгидой ООН.

Шеф Пентагона заявил, что цели ударов подбирались так, чтобы сирийские правительственные силы были лишены «способности производить или использовать химическое оружие».

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. При этом все британские ракеты были сбиты. При ударе по Сирии США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

В результате ударов погибших нет, нанесен лишь материальный ущерб.

Тем не менее, Трамп посчитал атаку успешной, удар по Сирии он назвал «идеально исполненным».

Эксперты отмечали, что с военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США, а также собрала самые актуальные комментарии в Сети о том, как Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар.