Росстат подсчитал российский урожай 2018 года

Урожай зерна в России в 2018 году в хозяйствах всех категорий составил 112,8 млн тонн в весе после доработки, сообщается в оперативном докладе Росстата.

В 2018 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население. – прим. ВЗГЛЯД) намолочено 112,8 млн тонн зерна в весе после доработки, 12,6 млн тонн семян подсолнечника, накопано 41,1 млн тонн сахарной свеклы, 22,5 млн тонн картофеля, собрано 13,8 млн тонн овощей, приводит РИА «Новости» данные Росстата.

В результате в текущем году зерна в России было собрано на 16,7% меньше уровня 2017 года, подсолнечника получено больше на 20,1%, сахарной свеклы – меньше на 20,9%.

По данным Росстата, сбор картофеля и овощей увеличился к уровню предыдущего года на 3,8% и 1% соответственно.

В 2017 году Россия собрала рекордный урожай за всю свою историю - 135,5 млн тонн в чистом весе, включая 86 млн тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 млн тонн.

Ранее Министерство сельского хозяйства России сообщало о превышении планов по урожаю зерна.