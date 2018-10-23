В России сообщили о превышении планов по урожаю зерна

По данным Министерства сельского хозяйства России, в этом году урожай зерновых и их экспорт превысит запланированные объемы.

«С учетом достаточно благоприятных условий в Сибирском федеральном округе мы готовы повысить урожай зерновых в этом году до 109 млн тонн, при этом объем экспорта мы можем прогнозировать на уровне 38-39 млн тонн», – сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что в начале сезона пшеница стоила 220 долларов за тонну, а к концу сезона она может вырасти до 235-240 долларов за тонну, передает ТАСС.

В начале октября Патрушев рассказал, что прогнозы урожая зерна на 2018 год повысились до 106 млн тонн. Из них на экспорт планировалось отправить 35 млн тонн.

Во время визита в Ставропольский край президент России Владимир Путин высказался по поводу объемов урожая в стране за 2018 год.