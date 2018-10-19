Путин рассказал об урожае зерновых в России в 2018 году

Урожай зерновых в России в 2018 году превысит 100 млн тонн, хотя и не повторит рекорд прошлого года, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин, выступая на пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, сообщил, что в 2017 году был собран «рекордный урожай зерновых – 135 млн тонн»; в 2018 году этот объем будет меньше, но все же «значительный» – больше 100 млн тонн, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что во время посещения сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае разговаривал с местными аграриями и обсудил, как в СССР присваивали звание «Героя социалистического труда» за гораздо меньшие показатели.

Теперь же «это если не рядовой, то достаточно уже привычный результат».

Президент обратил внимание на то, что в данный момент Россия является поставщиком пшеницы «номер один в мире» и занимает второе место по поставкам зерновых в целом.

Российский лидер рассказал также, что наращиваются темпы поставок мяса на экспорт. По его мнению, есть потенциал и по другим направлениям, включая продукцию высокого уровня переработки.

«Работу по оптимизации взаимной торговли надо продолжать, в частности, предстоит решить вопрос о загрузке возвращающегося из Узбекистана транспорта. Конечно, в данном случае уже российскими продуктами, в том числе и продовольственными товарами. Возможности для этого есть, объем производства сельхозпродукции в России за последние пять лет увеличился более, чем на 20%», – заявил Путин, добавив, что это «безусловно прорывной характер развития сельского хозяйства в нашей стране».

Президент выразил надежду, что проходящая на полях Форума сельхозвыставка поможет установить полезные деловые контакты и выйти на новые совместные проекты. Так, «Россия готова полностью удовлетворить потребности узбекских аграриев в качественной сельхозтехнике, помочь в модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности».

Напомним, в пятницу Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Он оценил переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым как «исключительно полезные». Также стало известно, что глава государства предложил узбекскому лидеру совместно производить оружие.

Позже президенты дали старт стройке первой АЭС в Узбекистане.

До этого в США увидели угрозу в российском урожае пшеницы. В свою очередь Франция начала принимать меры против продажи российского зерна за границу.

Напомним, в 2017 году в России зафиксировали рекордный урожай за всю историю страны, однако в 2018 году глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев констатировал понижение урожайности зерна.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как европейская засуха даст заработать России.