США увидели угрозу в российском урожае пшеницы

Рекордные показатели урожая и экспорта российской пшеницы могут угрожать благосостоянию фермеров США, предупреждают местные СМИ.

В то время как на мировых рынках цены на зерно продолжают снижаться, российское сельское хозяйство процветает, отмечает The Wall Street Journal.

Издание указывает, что Россия за прошлый сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, экспортировала более 40 млн тонн пшеницы, что стало мировым рекордом, передает RT. Более того, американские журналисты отметили, что подобный показатель «является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века».

«Еще одной угрозой фермерскому хозяйству США является усиление конкуренции со стороны России», – отмечается в заметке. В то время как сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной скоростью начиная с 1980-х годов.

В прошлом году служба сельского хозяйства зарубежных стран минсельхоза США подготовила прогноз по зерну, где отметила, что объем экспорта пшеницы из России «достигнет рекордно высокого уровня в 31,5 млн тонн».

Отметим, впрочем, что в этом году урожайность зерна ниже, чем в 2017-м. Кроме того, урожай в России столкнулся с новой угрозой.