Урожайность зерна в России упала

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что урожайность зерна в этом году ниже, чем в 2017-м.

«На сегодня в России собрано более 1 млн тонн зерна, при этом можно констатировать, что урожайность примерно на 4 центнера с гектара ниже, чем по прошлому году», – сказал Патрушев, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что из-за засухи уборочная началась на 20 дней раньше, чем в 2017 году. К уборке зерновых приступили Краснодарский и Ставропольский край, Крым и Адыгея.

По его словам, «в связи с засухой в южных регионах России и сдвигом сроков сева в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов» урожай зерна в 2018 году можно предварительно спрогнозировать в пределах 100 млн тонн.

Вместе с тем, премьер Дмитрий Медведев пообещал аграриям компенсировать потери из-за роста цен на топливо.

«Такого рода компенсации нужны, я это решение готов поддержать, в рамках несвязанной поддержки и возможностей как резервного фонда, ну и, наверное, надо какие-то другие источники посмотреть», – заявил Медведев.

Премьер отдал поручения Патрушеву и министру финансов Антону Силуанову определить источники финансирования и сумму поддержки для сельхозпроизводителей.

Он также подчеркнул, что рост цен на топливо влияет на ситуацию в аграрной отрасли. «Но тем не менее, в целом ситуация по этому поводу достаточно стабильная, потому что часть объема топлива была закуплена еще в прошлом году», – добавил Медведев.

По его словам, сейчас ужно следить за ситуацией с ценами на ГСМ. «Профильные министерства и ведомства, Минсельхоз конечно, руководители регионов должны эту ситуацию самым тщательным образом отслеживать», – отметил глава кабмина.

Ранее в некоторых аграрных регионах заговорили о начале засухи и о возможном снижении урожайности. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин прогнозировал, что в текущем году крымские аграрии соберут в два раза меньше зерна, чем в прошлом году из-за засухи.