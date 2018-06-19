Засуха коснулась ряда аграрных регионов России

В некоторых аграрных регионах уже говорят о начале засухи и о возможном снижении урожайности.

В Саратовском гидрометеоцентре подтвердили, что в ряде в южных районах Левобережья уже наблюдается «жесточайшая засуха, острый дефицит осадков», при этом дождей не ожидается, передает «Интерфакс».

В Минсельхозпроде Ростовской области сообщили, что с начала мая выпало недостаточное количество осадков, из-за чего образовалась почвенная засуха, и в ряде районов даже приостановлен яровой сев. Аграрии активизировали работу по «закрытию влаги». В Ростовском гидрометцентре не исключают возможности объявления «штормового предупреждения по опасной засухе».

Эксперт по ценообразованию региональной торгово-промышленной палаты Юрий Корнюш отметил, что из-за засухи область может снизить сбор зерна на 20%.

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка также не исключил потери урожайности, так как засуха не только атмосферная, но и почвенная. «Но эти потери не критичны для нашего региона. Осенью и весной аграрии провели комплекс всех необходимых работ для того, чтобы как можно более безболезненно преодолеть засуху. А ученые-селекционеры вывели сорта, устойчивые к засухе и в целом к неблагоприятным погодным условиям», – сказал он.

В Ставропольском крае почвенная засуха наблюдается в восточных районах, поэтому министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников не исключил снижения урожайности. «Но ситуацию в целом по краю критичной назвать не могу», – сказал он.

Кроме того, дефицит влаги зафиксирован в юго-восточных районах Белгородской области, юго-западных территориях Брянской области, в Тульской области.

Более спокойная ситуация в Тамбовской и Воронежской областях.

Отмечается, что по прогнозу Минсельхоза сбор зерна в 2018 году составит порядка 100 млн тонн.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин прогнозировал, что в текущем году крымские аграрии соберут в два раза меньше зерна, чем в прошлом году из-за засухи.