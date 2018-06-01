Власти Крыма спрогнозировали двукратное сокращение урожая зерна из-за засухи

Крымские аграрии соберут в два раза меньше зерна, чем в прошлом году из-за плохой погоды; четыре района республики готовы объявить чрезвычайную ситуацию из-за засухи, заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Если в 2017 году валовый сбор зерновых составил 1,6 млн тонн, то в этом году мы соберем около 800 тыс. тонн. Ожидается собрать в среднем от 15 до 19% с гектара. Но, если не будет осадков, эти цифры могут быть еще ниже», – цитирует Рюмшина «Интерфакс».

Отмечается, что Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский и Советский районы республики подготовили документы для объявления чрезвычайной ситуации из-за засухи. Джанкойский и Красноперекопский районы готовятся к ЧС.

Напомним, в 2016 году первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет поблагодарил Киев за то, что благодаря продовольственной блокаде полуострова со стороны Украины существенно было стимулировано развитие сельского хозяйства республики.