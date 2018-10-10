Франция испугалась конкуренции с российскими поставщиками зерна

Франция в начале 2019 года отправит в Алжир делегатов для обсуждения продаж зерна из-за опасений французских экспортеров возможной конкуренции со стороны России.

Производители пшеницы во Франции обеспокоены попытками российских конкурентов получить доступ к закупкам в Алжире, передает Reuters.

Младший министр торговли Жан-Батист Лемуан обратился в агентство Business France, продвигающее французские предприятия подготовить визит в северноафриканскую страну в первой половине 2019 года, сказал работник канцелярии министра.

В 2017 году в России зафиксировали рекордный урожай за всю историю страны.

В текущем году глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев констатировал понижение урожайности зерна.

В феврале 2018 года зарубежные СМИ отмечали, что Россия обеспечивает зерном половину мира.