Путин и Мирзиеев дали старт стройке первой АЭС в Узбекистане

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев дали старт началу строительства первой атомной электростанции (АЭС) в республике по российскому дизайну.

Мероприятие состоялось в рамках государственного визита президента России в Узбекистан.

Президенты приняли участие в церемонии по видеосвязи с площадкой возведения будущей АЭС из «Узэкспоцентра», где проходит российско-узбекистанский форум межрегионального сотрудничества, передает ТАСС.

После церемонии на площадке начались инженерные изысканий для выбора площадки строительства будущей атомной электростанции.

Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС в Навоийской области Узбекистана было подписано в сентябре. Проект строительства АЭС предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения «3+», которые отвечают современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.