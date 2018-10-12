Путин предложил главе Узбекистана совместно производить оружие

Россия готова начать совместное производство оружия на территории Узбекистана, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана», – цитирует Путина ТАСС.

Сейчас, по его словам, поставки российского оружия в Узбекистан производятся по внутрироссийским ценам.

Ранее в пятницу Путин сообщал, что государственный визит в Узбекистан проходит в дружественной и деловой обстановке. Он назвал переговоры с главой республики исключительно полезными.