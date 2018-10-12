Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан.

В пятницу российский лидер проведет в Ташкенте переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов, передает ТАСС.

Кроме того, лидеры двух стран, как ожидается, примут участие в российско-узбекистанском Форуме межрегионального сотрудничества.

Помимо этого, президенты двух стран в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

Напомним, визит российского лидера в Узбекистан был анонсирован в июне.

Ранее Путин посещал Узбекистан с визитом в июне и в сентябре 2016 года.