Путин анонсировал визит в Узбекистан

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что планирует посетить республику осенью этого года.

«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», – сказал Путин, передает ТАСС.

Мирзиёев уточнил, что на данный момент мероприятие планируется на октябрь 2018 года и выразил надежду, что на текущей встрече будут обсуждены конкретные детали.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиёева в РФ очень многое изменилось в лучшую сторону. «У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом (году рост составил) 33,9%, почти 34%, а за первый квартал этого года – еще плюс 43 с лишним», – сообщил он, отметив также, что Россия и Узбекистан осуществляют крупные проекты. По его информации, только компания ЛУКОЙЛ проинвестировала 7 млрд в экономику Узбекистана.

«Благодаря вашей инициативе мы организовали так называемый «зеленый коридор» на границе. Рост (объемов поставок) овощей и фруктов – темп очень приличный, 35-36%, так что все развивается», – заметил Путин, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в Узбекистане, помимо ЛУКОЙЛа и Газпрома, активно работают другие российские компании, упомянув, в частности, сферу машиностроения. По оценке российского лидера, в целом динамика развития взаимодействия с Узбекистаном очень хорошая.

Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана. «Такого никогда не было: за год 70 делегаций из России посетили Узбекистан, 21 визит – региональный. Во всех отношениях у нас идет увеличение», – сказал президент Узбекистана, особо упомянув совместные проекты в сфере энергетики, в частности Кандымский газоперерабатывающий комплекс. Он напомнил, что предприятие было построено всего за два года совместно с ЛУКОЙЛом.

Мирзиёев также указал на расширение сфер взаимодействия с Россией, подчеркнув, что еще год назад он упомянул бы нефтегаз, а сейчас сложно найти отрасль, где бы у РФ и Узбекистана не было совместных начинаний. Он подчеркнул значение созданного «зеленого коридора» по плодоовощной продукции, о котором говорили около десяти лет, но только усилиям Путина удалось воплотить эту идею.