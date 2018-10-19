Путин дал оценку переговорам с главой Узбекистана

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

По новому закону и отпускник в Крыму, и «отпускник» в Донбассе сядут вместе на три года в тюрьмуФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Парламент Украины ввел для жителей «государства-агрессора» – России – уголовное наказание за незаконное пересечение своих границ. Теоретически доброволец в Донбассе и отдыхающий в Евпатории или Ялте оказываются «преступниками» в равной мере. Дойдет ли на самом деле до того, что украинские силовики будут сажать в тюрьму тех, кто съездил «на юга», а потом, на свою беду, оказался на Украине? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Кто управляет протестами в Ингушетии

Наталья Мкртчан, политический обозреватель
Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...

Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

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          Путин дал оценку переговорам с главой Узбекистана

          19 октября 2018, 12:13

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Президент России Владимир Путин заявил, что государственный визит в Узбекистан проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым были исключительно полезными.

          Путин сообщил, что визит «проходит действительно в дружественной и весьма деловой обстановке, которая всегда отличала российско-узбекские контакты на всех уровнях», передает РИА «Новости».

          Он добавил, провел с Мирзиеевым «конструктивные и исключительно полезные переговоры», в ходе которых «предметно рассмотрели очень широкий спектр вопросов двухстороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам».

          По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором «заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества».

          Российский лидер отметил, что заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.

          В свою очередь президент Мирзиеев рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным «взаимодействие в военной военно-технической сферах».

          Он добавил, что между лидерами состоялся детальный обмен мнениями «о координации совместных усилий по противодействию терроризму и экстремизму, особенно радикализация в молодежной среде».

          Кроме того, Путин и Мирзиеев договорились о создании российско-узбекистанской комиссии с целью более эффективного взаимодействия в сфере экономики. Руководить комиссией будут премьер-министры двух стран.

          Глава российского государства пояснил, что «комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия».

          В целом программа сотрудничества с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 млрд долларов.

          Ожидается, что накопительный эффект у программы будет гораздо больше, так как будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест.

          Путин отметил, что в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.

          По его мнению, преобразования в экономике Узбекистана, которые проводит Мирзиеев, в ближайшее время будут заметны и по уровню жизни граждан.

          «Конечно, те 5-6 миллиардов товарооборота (прогноз на 2018 год – прим. ВЗГЛЯД), о которых было сказано, – это не является нашим окончательным рубежом», – сказал Путин.

          Он добавил, что при сохранении созданных условий эта сумма является лишь стартовой и начальной.

          Напомним, в пятницу Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Визит был анонсирован в июне.

          До этого Путин посещал Узбекистан с визитом в июне и в сентябре 2016 года.


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