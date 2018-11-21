В Европе увидели опасность в создании «новой церкви» на Украине

Появление «новой церкви» на Украине рискует обернуться серьезными религиозными и политическими последствиями, пишет австрийская газета Der Standard.

Издание отмечает, что украинский лидер Петр Порошенко не скрывает политической подоплеки создания «новой церкви». Кроме того, в ходе «объединительного собора» он назвал ее «церковью без Путина», передает РИА «Новости».

Однако самой крупной религиозной структурой в этой стране по-прежнему остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). При этом Киев продолжает активно с ней бороться, называя сторонников «раскольниками».

Церковный конфликт вышел и за рамки двусторонних отношений России и Украины, так как Москва не захотела мириться со сложившейся ситуацией и серьезно поссорилась с Вселенским патриархом Варфоломеем – «неофициальным главой всего православия».

«В результате разразилась борьба между Вторым Римом (Константинополь) и Третьим Римом (Москва) за господство в православном мире», – подчеркивает газета.

Отмечается, что в данный момент не ясно, хватит ли российскому патриарху Кириллу сил победить в конфликте с Варфоломеем, который заручился поддержкой авторитетного Иерусалимского патриарха Феофила.

При этом большинство православных церквей мира не спешат вмешиваться в этот спор.

Если же ситуация продолжит накаляться, Россия может остаться на Пасху без благодатного огня из храма Гроба Господня, который доставляют в Россию специальным рейсом из Иерусалима, чтобы показать его в этот праздник верующим россиянам.

Напомним, 15 декабря на Украине состоялся «объединительный собор», в результате которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ). Ее предстоятелем был избран ставленник Филарета 39-летний Епифаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.