Главу «новой украинской церкви» избрали «старым кгбистским методом»

Место предстоятеля новой раскольнической православной церкви Украины должен был занять митрополит Луцкий и Волынский Михаил, но он уступил пост митрополиту Епифанию под давлением патриарха «Киевского патриархата» Филарета, заявил депутат Волынского облсовета Николай Булига.

Он заявил, что митрополит Михаил был безоговорочным фаворитом и должен был набрать абсолютное большинство голосов. Но патриарх Филарет настоял на том, чтобы был избран его приближенный – Епифаний, сообщает портал «Конкурент».

«То есть сработал старый проверенный партийный кгбистский метод, они выбрали из своей среды самую слабую кандидатуру. И дальше этой кандидатурой шантажировали Михаила», – отметил депутат.

Далее он рассказал, что на собрании УПЦ КП перед началом «объединительного собора» состоялся диалог между Филаретом и Михаилом.

«Представьте: выходит Филарет (стоят миряне-делегаты, делегаты от церкви – иерархи) и говорит: «Мы здесь посчитали, что выиграет Михаил. А какое он имеет право выигрывать? А мы решили, что должно быть Епифаний». Примерно так», – рассказал депутат.

По его словам, Епифаний «даже слова не сказал». После этого Филарет потребовал от митрополита Михаила написать письменный отказ .

«А Михаил спрашивает: «С чего я должен писать письменный отказ? Я никуда не выдвигался. Меня никуда не выдвигали. От чего мне отказываться?» – «А мы знаем, что вы победите», – привел диалог иерархов Николай Булига.

Затем патриарх Филарет пригрозил не подписать указ о роспуске Киевского патриархата, пока Михаил не отречется, как того требовала процедура создания новой церкви.

«Представители Вселенской церкви подчеркивали, что эта выходка 90-летнего дедушки не влезает ни в какие рамки», – заявил депутат.

В итоге собор начался с опозданием в три часа, причем Филарет шантажировал и президента Украины Петра Порошенко.

В итоге Михаил отрекся, но за него все равно проголосовали более 30 участников собора, прося его баллотироваться. Также выдвигалась кандидатура Симеона от Московского патриархата.

«Филарет путем шантажа президента и церковников добился, чтобы поставили 39-летнего «юношу» предстоятелем новой церкви. Филарет их все «попользовал», грубо говоря», – резюмировал депутат.

Отметим, что упомянутый Симеон предан каноничной УПЦ МП анафеме за участие в раскольническом «объединительном соборе».

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор». После него Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.