Синод УПЦ лишил сана и предал анафеме двух иерархов

Синод Украинской православной церкви (УПЦ МП) снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в «объединительном соборе», сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

«Священный Синод вынужден был принять соответствующие решения относительно двух архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора, приняли участие в собрании 15 декабря», – сказал он.

Архиепископ отметил, что синод уволил с руководства епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону и викарному епископу, митрополиту Переяслав-Хмельницкому и Вишневскому Александру, передает ТАСС.

Климент также сообщил, что Синод дал оценку собору. «В этом событии приняли две неканонические, раскольнические структуры, и потому для УПЦ его решения не имеют значения. Как и раньше, на Украине есть одна каноническая церковь – это признают все поместные православные церкви», – заключил он.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.