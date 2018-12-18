В УПЦ объяснили создание «новой церкви» на Украине

«Новая церковь» на Украине создана не как положительная собственная структура, а для того, чтобы уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Делаю вывод , что создается новая «ПЦУ» («православная церковь Украины») не за, а против. Действительно, против нашей Украинской православной церкви. Настоящая ее цель не в построении какой-то положительной собственной структуры, а в уничтожении нашей церкви, что было понятно и с самого начала», – написал он в своем Facebook.

По его словам, заявления и действия «новой церкви» по отношению к УПЦ указывают на то, что эта структура так и остается «неполноценной ни церковно, ни психологически, ни морально».

«Этой структуре нужно всегда кому-то что-то доказывать, надо самоутверждаться за счет других, с помощью поглощения, переименования, перетаскивания и т.п. Но это комплекс неполноценности», – заявил Данилевич.

Между тем, глава «новой церкви» на Украине Епифаний пообещал, что «православная церковь Украины» не станет захватывать храмы канонической Украинской православной церкви.

Ранее сообщалось, что на Украине у УПЦ хотят отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры – важнейшие духовные центры.

«Объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, состоялся в субботу. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какое будущее ждет каноническую УПЦ МП и новую церковную структуру.