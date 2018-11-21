Глава «новой украинской церкви» пообещал не захватывать храмы УПЦ МП

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
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          Глава «новой украинской церкви» пообещал не захватывать храмы УПЦ МП

             18 декабря 2018, 10:47
          Фото: Zuma/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Глава «новой церкви» на Украине Епифаний заявил, что так называемая «православная церковь Украины» не станет захватывать храмы канонической Украинской православной церкви.

          «Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны «единой церкви» не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью той «единой украинской церкви», они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность», – сказал Епифаний, передает РИА «Новости».

          При этом он заявил, что приходов УПЦ МП, желающих перейти в состав «новой церкви», много, и пообещал принять в свой состав архиереев и священников УПЦ МП, оставив все противоречия в прошлом.

          «Мы готовы забыть все, мы готовы перевернуть эту старую страницу, открыть новую страницу и строить единую церковь. Потому что если мы будем вспоминать то, что происходило в прошлом, мы никогда не построим совместное будущее», – заявил он, передает «Интерфакс».

          Епифаний также отрицает сообщения о том, что «новая церковь» на Украине после получения томоса об автокефалии будет находиться в подчинении Константинополя. «Мы слышим, что церковь не будет полностью автокефальной, что церковь будет в подчинении Константинополя. Но это не правда… Мы будем полноценной автокефальной церковью. То, что мы будем в составе Константинополя, это не правда», – заявил Епифаний.

          В то же время он отметил, что «новая церковь» будет поддерживать взаимоотношения с Константинополем.

          Ранее сообщалось, что на Украине у УПЦ хотят отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры – важнейшие духовные центры.

          «Объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел в субботу. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины. 


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