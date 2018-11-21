Глава «новой украинской церкви» пообещал не захватывать храмы УПЦ МП

Глава «новой церкви» на Украине Епифаний заявил, что так называемая «православная церковь Украины» не станет захватывать храмы канонической Украинской православной церкви.

«Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны «единой церкви» не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью той «единой украинской церкви», они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность», – сказал Епифаний, передает РИА «Новости».

При этом он заявил, что приходов УПЦ МП, желающих перейти в состав «новой церкви», много, и пообещал принять в свой состав архиереев и священников УПЦ МП, оставив все противоречия в прошлом.

«Мы готовы забыть все, мы готовы перевернуть эту старую страницу, открыть новую страницу и строить единую церковь. Потому что если мы будем вспоминать то, что происходило в прошлом, мы никогда не построим совместное будущее», – заявил он, передает «Интерфакс».

Епифаний также отрицает сообщения о том, что «новая церковь» на Украине после получения томоса об автокефалии будет находиться в подчинении Константинополя. «Мы слышим, что церковь не будет полностью автокефальной, что церковь будет в подчинении Константинополя. Но это не правда… Мы будем полноценной автокефальной церковью. То, что мы будем в составе Константинополя, это не правда», – заявил Епифаний.

В то же время он отметил, что «новая церковь» будет поддерживать взаимоотношения с Константинополем.

Ранее сообщалось, что на Украине у УПЦ хотят отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры – важнейшие духовные центры.

«Объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел в субботу. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.