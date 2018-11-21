Скандальная чиновница Глацких заявила об отсутствии надежд

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, рассказала о неопределенности карьерных планов.

Глацких подтвердила, что принято решение о реорганизации ранее возглавляемого ею департамента. «Такое решение принял мой руководитель. Указ соответствующий есть. Я не могу его обсуждать или как-то комментировать», – цитирует Глацких Ura.ru.

Корреспондент попал на прием к Глацких и пересказал разговор по памяти, так как на входе сдал телефон и записывающие устройства.

По словам чиновницы, пока структура нового подразделения не утверждена. При этом в его работе не должно произойти кардинальных изменений, направления работы сохранятся.

Глацких пока не знает, чем займется после завершения реорганизации. «Я ни на что не надеюсь, я живу сегодняшним днем», – сказала она.

Чиновница отметила, что понимает, за что ей объявили выговор. При этом она заявила, что общественный резонанс, вызванный ее высказыванием, никак на нее не повлиял.

Во вторник стало известно, что Ольга Глацких приступила к работе. В правиельстве Свердловской области сообщали, что не владеют такой информацией.

Напомним, в октябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Глацких «совесть не позволяет» уволиться после скандала.