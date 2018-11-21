Власти отреагировали на сообщения о возвращении скандальной чиновницы Глацких

Власти Свердловской области не владеют информацией о возвращении на пост главы департамента молодежной политики Ольги Глацких, которая была временно отстранена от должности за высказывание «никто не просил вас рожать».

На местом портале правовой информации и сайте правительства Свердловской области отсутствуют распоряжения губернатора Евгения Куйвашева о переводе департамента молодежной политики, который возглавляла Глацких, в новое региональное министерство образования и молодежной политики, передает РИА «Новости».

В департаменте информационной политики губернатора указали, что пока не владеют информацией по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал департамент Глацких. Сама чиновница якобы отделалась выговором и уже приступила к работе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию, заявила, что занимающие госдолжности люди с сомнительными моральными качествами, позволяющие себе пренебрежительные высказывания в адрес россиян, дискредитируют власть.

Напомним, в октябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Глацких «совесть не позволяет» уволиться после скандала.