Губернатор Свердловской области ликвидировал департамент Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации департамента молодежной политики региона, директором которого была Ольга Глацких, «прославившаяся» высказыванием о том, что государство ничего молодежи не должно.

Полномочия департамента перейдут вновь созданной структуре – министерству образования и молодежной политики Свердловской области, пишет Ura.ru.

«Главой региона на заседании правительства также ставилась задача по усилению воспитательной функции, реализации социальных проектов для молодежи, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения. А значит, более эффективному решению поставленных президентом страны задач по созданию возможностей для молодых людей, условий для их самореализации, воспитанию новых поколений, и при этом наиболее оптимально используя имеющиеся у государства ресурсы», – выступил с пояснением решения главы региона вице-губернатор Павел Креков, курирующий социальные вопросы.

На прошлой неделе Глацких заявила о невозможности уйти с должности.

В октябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде Глацких, говоря о финансировании площадок для развития способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. Видео с ее выступлением распространилось по Сети и вызвало множество гневных комментариев.

Глацких позже извинилась за свое высказывание. После проведения служебной проверки, в ходе которой чиновницу временно отстранили от должности, Глацких вернулась продолжила работать в департаменте.