Еврокомиссия улучшила экономический прогноз для России

Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста в России на 2018-2020 годы относительно собственного весеннего прогноза.

«Экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019 – 1,6%, в 2020 – 1,8%», – передает ТАСС текст документа.

В весеннем прогнозе российской экономике предрекали рост в 1,5% в 2018 году и далее – 1,6% и 1,7% в 2019 и 2020 годах соответственно.

В то же время прогноз по росту экономики еврозоны ухудшен, передает РИА «Новости».

В 2018 году ЕК ожидает рост экономики еврозоны в 2,1% с 2,3% в весеннем прогнозе и в 1,9% в 2019 году по сравнению с 2% в весеннем прогнозе. В 2020 году, как ожидается, рост экономики еврозоны в 2020 году замедлится до 1,7%.

Оценка роста реального ВВП во всех 28 странах Евросоюза также уменьшена – до 2,1% с 2,3% в текущем году и до 1,9% с 2% в следующем году.

Ранее западные СМИ удивлялись положительной динамике российской экономики несмотря на ужесточение санкций.