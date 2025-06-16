России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Мужчина скончался после удаления зуба в клинике Перми
В Пермской клинике после операции по удалению зуба у пациента развился сепсис, он скончался, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчина 35 лет обратился в частную медицинскую клинику с жалобами на острую зубную боль. Врачи провели процедуру удаления зуба, однако после этого его состояние резко ухудшилось, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение ведомства.
У мужчины развился сепсис, он впал в кому и впоследствии скончался. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
В ноябре 2022 года мужчина умер в Москве после плановой пластической операции, против хирургов завели дело об оказании небезопасных услуг.