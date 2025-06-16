Мужчина скончался после удаления зуба в клинике Перми

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина 35 лет обратился в частную медицинскую клинику с жалобами на острую зубную боль. Врачи провели процедуру удаления зуба, однако после этого его состояние резко ухудшилось, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение ведомства.

У мужчины развился сепсис, он впал в кому и впоследствии скончался. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В ноябре 2022 года мужчина умер в Москве после плановой пластической операции, против хирургов завели дело об оказании небезопасных услуг.